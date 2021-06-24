24 Haziran 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.411 0.60 EURO 10,4120 0.99
USD 8,7140 0.86 ALTIN 498,090 0.78
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Koca 'ilk gün yarın' dedi ve duyurdu! Resmen başlıyor

24 Haziran 2021 Perşembe - 18:29 | Son Güncelleme : 24 06 2021 - 18:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yaş sınırının 18'e indiğini anımsatarak aşı olma çağrısında bulundu.


Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşı randevusunda yaş sınırının 18'e indiğini ifade etti.
 
18 yaş için randevuların yarın başlayacağını bildiren Koca, paylaşımında "Gençler, aşılanıp hayata karışalım" ifadesini kullandı.

ETİKETLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.