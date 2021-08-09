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Bakan Koca o ilin daha maviye döndüğünü duyurdu!

09 Ağustos 2021 Pazartesi - 21:10 | Son Güncelleme : 09 08 2021 - 21:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden koronavirüs ile mücadele kritik bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Bakan Koca bir ilin daha mavi kategoriye geçtiğini duyurdu.


Bakan Koca yaptığı paylaşımda "ANKARA, Covid-19’a karşı %75’i aşan aşılanma oranıyla artık Düşük Riskli İller arasında. Haritamızdaki yeni rengi Mavi. Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Konya, başkentin aşı olma kararıyla kararı uygulama hızını örnek almalı." ifadelerini kullandı.

"ÖRNEK ALINMALI"

Ayrıca Bakan Koca, Hakkari'nin, aşılanma oranıyla Kovid-19'a karşı güçlü 13 il arasında bulunduğunu belirtti. Oranın düşük olduğu Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt'in; Hakkari'nin aşı kararını, aşılanma hızını örnek alması gerektiğini vurgulayan Koca, "Van'la Şırnak'tan yüzde 75'imiz aşılandık haberini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şırnak
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