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İl il vaka sayısını Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İstanbul, İzmir, Ankara...

AA |  15 Şubat 2021 Pazartesi - 23:53 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 0:42

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il vaka sayısını paylaştı... İllere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 oldu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her  100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. 
 
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8-14 Şubat haftasına ait  il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda  illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta  başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz."  ifadesini kullandı.
 
Bakanlığın "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası  üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (8-14  Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:
 
"Adana  (59,95), Adıyaman (100,55), Afyonkarahisar (22,32), Ağrı  (27,50), Aksaray (92,01), Amasya  (96,06), Ankara  (35,49), Antalya  (78,20),  Ardahan (65,63), Artvin (78,42), Aydın (35,21), Balıkesir (83,65), Bartın  (44,69), Batman (12,49), Bayburt (60,71), Bilecik (35,41), Bingöl (26,81), Bitlis  (10,35), Bolu (44,96), Burdur (75,54), Bursa (34,87), Çanakkale (37,61), Çankırı   (22,86), Çorum (35,36), Denizli (32,52), Diyarbakır (17,53), Düzce (43,99),  Edirne (65,66), Elazığ  (50,42), Erzincan (60,37), Erzurum (37,71), Eskişehir  (30,99), Gaziantep (26,72), Giresun (184,34), Gümüşhane (97,18), Hakkari (9,55),  Hatay (62,82), Iğdır (23,28), Isparta (33,88), İstanbul (60,19), İzmir (44,39),  Kahramanmaraş (39,38), Karabük (34,15), Karaman (103,16), Kars (17,79), Kastamonu  (29,73), Kayseri (56,71), Kırıkkale (43,23), Kırklareli (52,61), Kırşehir  (29,90), Kilis (51,57), Kocaeli (88,19), Konya (90,99), Kütahya (50,91), Malatya   (40,92), Manisa (42,52), Mardin (15,33), Mersin (90,57), Muğla (54,94), Muş  (16,28), Nevşehir  (66,16), Niğde (54,67), Ordu (194,42), Osmaniye (139,81), Rize  (202,44), Sakarya (76,77), Samsun (171,29), Siirt (21,37), Sinop (79,52), Sivas  (33,08), Şanlıurfa (27,12), Şırnak (7,82), Tekirdağ (55,37), Tokat (118,52),  Trabzon (228,02), Tunceli (38,96), Uşak (27,70), Van  (14,89), Yalova (75,17),  Yozgat (41,07), Zonguldak (54,67)."
 
 
 
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı İstanbul Ankara İzmir
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