Bakan Koca: Her an başka bir salgın çıkabilir

Özel Hastaneler Platformu’nca her yıl yapılan Sağlık Zirvesi’nin dokuzuncusu ‘Pandemi ve Sürdürülebilir Sağlık’ teması ile bu yıl dijital ortamda yapıldı. Bakan Koca, telekonferans yöntemiyle katıldığı zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, özetle şunları söyledi: “Pandemi ve Sürdürülebilir Sağlık umuyorum ki kısa zamanda güncelliğini yitirecek bir konu başlığı olsun. Ancak anlaşılıyor ki COVID-19 pandemisi bitse bile benzer şekilde başka bir pandeminin ortaya çıkması her an için mümkün. COVID-19 pandemisinin bu kritik hususu gündemimize taşımasını önemsiyor ve bir fırsat olarak görüyorum.