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Bakan Koca: 'Her alanda başaracağız'

DHA |  21 Ağustos 2020 Cuma - 18:10 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 18:10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasına ilişkin, "Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız" dedi.


Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, 'Millete Sesleniş' konuşmasında, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğu müjdesini verdi. Dönüm noktası milli projede emeği olan kadroları kutluyoruz. Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız" ifadelerini kullandı.

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