Bakan Koca haftalık vaka tablosunu paylaştı! İşte il il son durum

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım.

İŞTE VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Sağlık Bakanlığınca "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre ise Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 206 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 944 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 537 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,54, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 54,98 olarak kayda geçti.

Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla , Çanakkale, Edirne Eskişehir ve Yalova oldu.