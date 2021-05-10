Bakan Koca haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.

100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller

İstanbul

Kastamonu

Tekirdağ

Zonguldak

Erzurum

100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller

Şırnak

Adana

Mardin

Şanlıurfa

Van

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." dedi.