Bakan Koca haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.
100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller
İstanbul
Kastamonu
Tekirdağ
Zonguldak
Erzurum
100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller
Şırnak
Adana
Mardin
Şanlıurfa
Van
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." dedi.
İLLERİN GEÇEN HAFTAKİ VAKA YOĞUNLUĞU
24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları açıklanmıştı. En çok vaka görülen iller İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli olurken en az vaka Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van illerinde görülmüştü.