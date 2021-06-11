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Bakan Koca: Günlük doz sayısında yeni bir rekora ulaşacağız

11 Haziran 2021 Cuma - 21:00 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 21:12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız." bilgisini paylaştı.


Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "500 bininci doz aşı  az önce yapıldı. Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora  ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında. Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından  fazla. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak?" ifadelerini kullandı.

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