Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "500 bininci doz aşı az önce yapıldı. Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında. Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak?" ifadelerini kullandı.
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- Bakan Koca: Günlük doz sayısında yeni bir rekora ulaşacağız
Bakan Koca: Günlük doz sayısında yeni bir rekora ulaşacağız
11 Haziran 2021 Cuma - 21:00 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 21:12