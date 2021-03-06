Son koronavirüs haritası! Yeni rakamlar belli oldu, o iller rekor kırdı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı. Haftalık verilere göre Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt ise 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Bakan Koca, "Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerin rengi ona uygun şekillenecek. Mevcut avantajı kaybetmemek için daha temkinli hareket etmeliyiz." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı.

Sinop, Giresun, Haftalık verilere göre Samsun Ordu ve Trabzon , 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu.

Haftalık verilere göre Hakkari , Şırnak, Batman Mardin ve Siirt 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Bakan Koca "Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli.

Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerin rengi ona uygun şekillenecek. Mevcut avantajı kaybetmemek için daha temkinli hareket etmeliyiz." dedi.