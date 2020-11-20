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Bakan Koca gençlere seslendi: Çok ihtiyacımız var!

AA |  20 Kasım 2020 Cuma - 14:41 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 14:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gençlerin bir süreliğine sadece 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabileceğini belirterek, "Siz fark etmeseniz de virüsün gençler üzerinden bulaşma ve yayılma potansiyeli çok yüksek. Buna karşı da fedakarlığınıza çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.


Bakan Koca, Twitter'dan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin gençlere  tavsiyelerde bulundu.
 
Gençlerin bir süreliğine sadece 13.00-16.00 saatlerinde sokağa  çıkabileceğine işaret eden Koca, şunları kaydetti:
 
"Neden herkes değil de biz gençler?' Siz fark etmeseniz de virüsün  gençler üzerinden bulaşma ve yayılma potansiyeli çok yüksek. Buna karşı da  fedakarlığınıza çok ihtiyacımız var.
 
Sevgili gençler, bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. Kovid-19  hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız.  Kısıtlamalar saat 20.00'de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, sadece  13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz."
 

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