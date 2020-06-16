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Bakan Koca gece yarısı yeni alınan kararı duyurdu!

16 Haziran 2020 Salı - 2:13 | Son Güncelleme : 16 06 2020 - 2:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu.


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz." ifadelerini kullandı. 
 
Bakan koca, ayrıca il hıfzıssıhha kurulları tarafından maske takılmasının zorunlu olduğu yönünde karar alınan 42 ilin de isimlerini paylaştı. 
 

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Fahrettin Koca maske sokağa çıkmanın yasağı
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