Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşları koronavirüse karşı uyardı. Koca, "Ağustosun tam ortası. Hafta sonu. Sıcaktan kaçmış biraz dinleniyorsak, baştan kabul edelim: Koronavirüsün olmadığı yerde ve eski günlerde değiliz. Aynı evde yaşamadığınız herkesle mesafeli olun. Civarda hiç yabancı yoksa maske çok şart değil. Kalabalık tatil? Marttan beri riskli" dedi.
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Bakan Koca: Eski günlerde değiliz
DHA | 15 Ağustos 2020 Cumartesi - 13:12 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 13:30