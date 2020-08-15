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Bakan Koca: Eski günlerde değiliz

DHA |  15 Ağustos 2020 Cumartesi - 13:12 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 13:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sıcaktan kaçmış biraz dinleniyorsak, baştan kabul edelim: Corona virüsün olmadığı yerde ve eski günlerde değiliz" dedi.


Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşları koronavirüse karşı uyardı. Koca, "Ağustosun tam ortası. Hafta sonu. Sıcaktan kaçmış biraz dinleniyorsak, baştan kabul edelim: Koronavirüsün olmadığı yerde ve eski günlerde değiliz. Aynı evde yaşamadığınız herkesle mesafeli olun. Civarda hiç yabancı yoksa maske çok şart değil. Kalabalık tatil? Marttan beri riskli" dedi.
 
 

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