Bakan Koca 'erteleyin' dedi! Uyarıları dinlemediler

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından İstanbul için kritik bir uyarı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların zorunlu olmadıkça seyahatlerini ertelemesini istedi. İstanbul Havalimanı ve 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda ise tüm uyarılara rağmen, hareketlilik devam ediyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Koca, "İstanbul'a dönen büyüklerinizi bir süre ziyaret etmeyin. Kışı daha rahat şartlarda geçirmek için şehre gelen, çoğunluğu ileri yaşlardaki nüfusu, bazı riskler bekliyor. Vakaların %40’ı burada. Yüz yüze ziyaret sakıncalı. Lütfen büyüklerinizin ihtiyaçlarını telefonla öğrenin. İstanbul 'dan ayrılmayın. Türkiye’deki vakaların %40’ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin" uyarılarında bulundu. Ancak İstanbul Havalimanı ve r 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda tüm uyarılara rağmen, hareketlilik devam ediyor.

SEYAHATLAR MECBURİYETTEN

Bakan Koca'nın bu uyarılarına rağmen seyahat etmek için İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, seyahatlerinin zorunlu olduğunu ve bunun için tedbirlerini aldıklarını söylediler. İzmir 'e giden İsmail Köknar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarını takip ettim. Ama mecburiyetten dolayı sosyal mesafeyi koruyorum maskemizi takıyorum. İş için gerekli mecbur kaldığım için İzmir'e gitmek zorundayım. İş için şehirler arası dolaşmak zorundayım. Normalde 15 günde bir yaptığım seyahatlerimi ayda bir yapıyorum" dedi. Erzincan 'a giden Resul Gülcan ise, "Orada geri gelmeye ihtiyacı olan bir akrabamız var onu alıp Cumartesi günü geleceğim. Zorunlu olduğum için gidiyorum oradaki kişinin buraya gelmeye ihtiyacı var" diye konuştu.

DEVLETİMİZ ÇALIŞIYOR AMA MİLLETİMİZ UYMUYOR

Bir yakının cenazesi için Gaziantep 'e giden Neslihan Cücü de "Devletimiz çalışıyor ama milletimiz uymuyor. Hijyen setimiz olduğu gibi yanımızda sosyal mesafeye uyacağız. Gerektiği kadar cenazede uzak duracağız. Bence de kimse zorunlu kalmadıkça seyahat etmesin. Bu ölüm, birinci derece akrabamız mecbur gitmek zorundayız." dedi.

“GELİŞİM KEYFİ SAYILIR”

Bir süredir tatil yapmak için geldiği İstanbul’dan kalan ve Kelkit’e ailesinin yanına dönmek için otoğgara geldiğini söyleyen Yahya Göçmen, “Bu durum aslında beni endişelendiriyor. Zorunlu olarak geldim, abim İstanbul’a taşındığı için tatile geldim. Şimdi Kelkit’e gidiyorum. Biraz keyfi sayılıyor gelişim evet doğru. Buradan eve ailemin yanına gittiğimde belki bende varsa onlara da bulaşabilir. Uzak durmaya çalışacağım ya da test yaptırabilirim” diye konuştu.

“KADERİMİZDE NE VARSA GÖRECEĞİZ”

İstanbul’da yaşayan ve Çerkezköy’de yaşayan kızının yanına gitmek için Otogara gelen bir kişi ise “İstanbul’da yaşıyorum, Çerkezköy’de yaşayan kızımın yanına gidiyorum. Allah ne yazdıysa onu yaşayacağız, kaderimizde ne varsa göreceğiz. ” dedi.

“KONTROL ALTINA ALINAMAYCAK BİR SORUN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

Bir başka vatandaş Mesut Şimşek de “Ölümcül derece acil bir durum değildi ama yine de kendi işim olduğu için geldim. Ben bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Zaten aşı çalışmalarında da bayağı ileri seviyeye gelindi takip ettiğim kadarıyla. Sorun tam anlamıyla kontrol altına alınamadı ama alınamayacak bir durum olduğunu da düşünmüyorum” dedi.