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Bakan Koca: En çok aşı yapılan ülkeler arasında 7. sıradayız

07 Ekim 2021 Perşembe - 22:52 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 22:52

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin, COVID-19'a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında tüm dünyada 7'inci sırada yer aldığını söyledi.


Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısına yer verdi.
 
"Dün 236, bugün 217. Her gün, birbirinden çok farklı hayat hikayeleri son buluyor. COVID-19 kaynaklı, önlenebilir sebeplere bağlı ölüme karşı duyarlı olalım. Tedbirlere uyup, aşımızı olarak kendi hayatımızı ve başkalarını koruyalım" ifadelerini kullandı.
 
Bakan Koca, bir başka paylaşımında, Türkiye'nin COVID-19'a karşı en çok aşı yapılan ülkeler arasında tüm dünyada 7. sırada olduğunu belirterek, bu başarının nedenlerinden birinin sağlık çalışanlarının içten ve eşsiz çabası olduğunu kaydetti.

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