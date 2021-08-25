Bakan Koca duyurdu! Yüzde 75'i geçti, o illerde değişti
AA | 25 Ağustos 2021 Çarşamba - 22:31 | Son Güncelleme : 25 08 2021 - 22:31
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat ve Kocaeli'de aşılanmanın yüzde 75'i geçtiğini ve mavi kategorideki iller arasında yer aldığını bildirdi.
Bakan Koca, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, Tokat
ve Kocaeli
'nin aşılanmada "mavi" kategorideki iller arasına geçtiğini belirtti.
Paylaşımında, "Türkiye sevinçli. İki ilimiz daha yüzde 75'in üzerindeki ilk doz aşı oranıyla düşük riskli." ifadesini kullandı.