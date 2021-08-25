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Bakan Koca duyurdu! Yüzde 75'i geçti, o illerde değişti

AA |  25 Ağustos 2021 Çarşamba - 22:31 | Son Güncelleme : 25 08 2021 - 22:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat ve Kocaeli'de aşılanmanın yüzde 75'i geçtiğini ve mavi kategorideki iller arasında yer aldığını bildirdi.


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tokat ve  Kocaeli'nin aşılanmada "mavi" kategorideki iller arasına geçtiğini belirtti.
 
Paylaşımında, "Türkiye sevinçli. İki ilimiz daha yüzde 75'in  üzerindeki ilk doz aşı oranıyla düşük riskli." ifadesini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tokat
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