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Bakan Koca duyurdu! Tüm siyasi parti başkanlarına aşı çağrısı

14 Ocak 2021 Perşembe - 23:35 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 23:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı Olmayı Teşvik Programı" kapsamında Mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u arayarak aşı olmaya davet ettiğini bildirdi.


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
 
"Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Aşı Olmayı Teşvik Programı  kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa  Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim.  Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum."
 

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