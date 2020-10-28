Bakan Koca duyurdu: Sağlık Bakanı personel alımı ne zaman yapılacak? 12 bin personel alımı şartları açıklandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Sağlık çalışanı alımının müjdesini veriyorum.'' açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamanın ardından, Sağlık Bakanı personel alımı ne zaman yapılacak? 12 bin personel alımı şartları açıklandı mı? sorularına yanıt aranmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı personel alımı gerçekleşeceğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularının ekim ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

12 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI ALIM ŞARTLARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''12 bin sağlık çalışanını önümüzdeki haftalarda alımı için başvuruyu duyuracağız.'' dedi. Başvuru şartlarının detayları henüz paylaşılmadı ama geçmiş alımlarda istenilen şartlara haberimizde yer verdik.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlarıtaşımaları gerekmektedir.

Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine

tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü

bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer

statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 02 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 18:00’e

kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman

(TUTG) ve uzman diş tabipleri,

Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar (T.C. Sağlık Bakanlığının diploma

tescilleri ile ilgili hizmet veren bilgi bankasında (http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi/) başvuru yapılan

unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacılar; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli

olan tabip ve uzman tabipler bu kuraya Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek

başvurabilirler. Bakanlığımız dışındaki kurumlara yerleşen emekli (tabip ve uzman tabiplerin) atamaları gerçekleştirilmeyecektir.

Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan,

PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.