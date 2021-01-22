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Bakan Koca duyurdu! O ülkeye uçuşlar durduruldu

22 Ocak 2021 Cuma - 19:49 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 19:52

Sağlık Bakanı Koca, artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya'dan Türkiye'ye olan uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.


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Sağlık Bakanı Mutasyon virüs
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