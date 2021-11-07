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Bakan Koca duyurdu! İşte illere göre haftalık vaka haritası

07 Kasım 2021 Pazar - 17:38 | Son Güncelleme : 07 11 2021 - 17:50

Türkiye genelinde 23-29 Ekim'de illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 oldu. Karabük, 534,04 ile yine zirvede.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide en çok vaka artışı Yalova, Osmaniye ve Balıkesir'de oldu. 
 
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından 23-29 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 oldu. Vaka sayısı en çok artan iller ise Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir oldu. Bu illerde vaka oranları; Yalova 489,77, Osmaniye 336,34, Balıkesir 360,64, Ordu 468,35, Çanakkale 222,33, Kırklareli 244,93, Tekirdağ 250,03, Bilecik 356,17, Antalya 61,92 ve İzmir 64,81 olarak kayıtlara geçti.
 
 

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