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Bakan Koca duyurdu: İstanbul için sevindiren haber

23 Nisan 2021 Cuma - 20:01 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 20:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka oranlarının yüzde 20 düştüğünü açıkladı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul
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