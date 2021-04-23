Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız." dedi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Bakan Koca duyurdu: İstanbul için sevindiren haber
Bakan Koca duyurdu: İstanbul için sevindiren haber
23 Nisan 2021 Cuma - 20:01 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 20:01