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Bakan Koca duyurdu! İstanbul'a yeni hastane

10 Ekim 2020 Cumartesi - 19:13 | Son Güncelleme : 10 10 2020 - 19:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada İstanbul'un yeni bir hastaneye kavuşacağını açıkladı.


Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
 
İSTANBUL, YAKINDA yeni bir hastaneye sahip olacak. Seyrantepe’deki binamız büyük oranda hazır. İncelemelerde bulunduğumuz binanın kapalı alanı 172.825 metrekare. 163 poliklinikle hizmet verecek olan hastanemiz 620 yataklı, 84 yoğun bakım yataklı planlandı. Ameliyathane sayısı 24.
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter
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