Bakan Koca duyurdu! 'Geri sayım başladı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısının tamamlandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı son dakika açıklamasında, "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun %50’sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı." dedi.