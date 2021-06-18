Bakan Koca duyurdu! 'Geri sayım başladı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı son dakika açıklamasında, "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun %50’sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı." dedi.
Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50’SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021