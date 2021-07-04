Bakan Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs mücadele kapsamında yarından itibaren 2 havalimanı ile 2 sınır kapısında daha aşı hizmeti sunulacağını duyurdu.
Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"48 havalimanından 38'inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza birinci veya ikinci doz aşı hizmeti sunuyoruz.
4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak.”
HAVALİMANLARI VE SINIR KAPILARIMIZDA AŞI. 48 havalimanından 38’inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 4, 2021