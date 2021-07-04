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Bakan Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem

AA |  04 Temmuz 2021 Pazar - 17:50 | Son Güncelleme : 04 07 2021 - 17:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 havalimanı ile 2 sınır kapısında daha koronavirüs aşı hizmeti sunulacağını açıkladı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs mücadele  kapsamında yarından itibaren 2 havalimanı ile 2 sınır kapısında daha aşı hizmeti sunulacağını duyurdu.  
 
Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: 
 
"48 havalimanından  38'inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza birinci veya ikinci doz aşı hizmeti  sunuyoruz.  
 
4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır  kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak.” 
 

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