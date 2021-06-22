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Bakan Koca duyurdu! Aşılamada yaş sınırı 25'e indi

22 Haziran 2021 Salı - 10:41 | Son Güncelleme : 22 06 2021 - 10:42

Bakan Koca: Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin." dedi.

 

 

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