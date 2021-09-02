Bakan Koca duyurdu! Aşılamada kritik eşik aşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılamasında son durumu paylaştı. Bakan Koca, "Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik. Yakında 100 Milyon doz bilgisini paylaşacağız" dedi.

18 yaş ve üstü nüfusumuzun %78,5’i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 MİLYONU geçtik. Yakında 100 Milyon doz bilgisini paylaşacağız.