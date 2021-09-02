Bakan Koca duyurdu! Aşılamada kritik eşik aşıldı
02 Eylül 2021 Perşembe - 16:03 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 16:15
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılamasında son durumu paylaştı. Bakan Koca, "Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik. Yakında 100 Milyon doz bilgisini paylaşacağız" dedi.
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Bakanı Koca'nın paylaşımı:
18 yaş ve üstü nüfusumuzun %78,5’i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 MİLYONU geçtik. Yakında 100 Milyon doz bilgisini paylaşacağız.