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Bakan Koca duyurdu! Aşılamada kritik eşik aşıldı

02 Eylül 2021 Perşembe - 16:03 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 16:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılamasında son durumu paylaştı. Bakan Koca, "Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik. Yakında 100 Milyon doz bilgisini paylaşacağız" dedi.


İşte Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımı:
 
18 yaş ve üstü nüfusumuzun %78,5’i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 MİLYONU geçtik. Yakında 100 Milyon doz bilgisini paylaşacağız. 
 

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