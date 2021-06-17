Bakan Koca duyurdu! Aşıda yeni rekor, tam 1 milyon...

Bakan Koca yaptığı paylaşımda:

BUGÜN 1 MİLYONUNCU AŞI, saat 15.20’de, Balıkesir Altı Eylül 14 No’lu Aile Hekimliği Birimi ekibi tarafından yapıldı. Bu kez aşıyı yapan, sorumlu hekim arkadaşımız Süheyla Camcı Diri idi. Aşı kampanyamızda doktorlarımız da kolları sıvamış durumda. Sağ olun. pic.twitter.com/4umtRecNhU