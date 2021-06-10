Bakan Koca duyurdu! Aşıda yeni dönem başlıyor, yaş sınırı olmadan...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü, kafe, lokanta ve restoran çalışanları ile yaş kısıtlamasız tüm avukatların aşı programına dahil edildiğini açıkladı. Bakan Koca dünkü Bilim Kurulu Toplantısı sonrası gelecek pazartesi günü 40 yaş grubunun aşılanacağını duyurmuştu.

Baka Koca yaptığı paylaşımda "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

BERBER VE KUAFÖRLER DE AŞILANMAYA BAŞLIYOR

Koca daha sonra "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin." paylaşımını yaptı.