Bakan Koca duyurdu! Aşıda yeni dönem başlıyor, yaş sınırı olmadan...

Baka Koca yaptığı paylaşımda "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
BERBER VE KUAFÖRLER DE AŞILANMAYA BAŞLIYOR
Koca daha sonra "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin." paylaşımını yaptı.
TÜM AVUKATLAR AŞI PROGRAMINA DAHİL OLUYOR
Bakan Koca "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin." dedi.