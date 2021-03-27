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Bakan Koca duyurdu! 60 yaş üstü vatandaşlar ile ilgili flaş karar

27 Mart 2021 Cumartesi - 19:25 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 19:25

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile randevu alarak aşılarını olabilecekler."


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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Aşı programı
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