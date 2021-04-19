Bakan Koca duyurdu! 55 yaş üstüne aşılama başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 55 yaş üstüne aşılamanın başladığını duyurdu. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek." dedi.
Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 19, 2021