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Bakan Koca duyurdu! 55 yaş üstüne aşılama başladı

19 Nisan 2021 Pazartesi - 16:57 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 17:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasında bulunarak, "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi." dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 55 yaş üstüne aşılamanın başladığını duyurdu. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek." dedi.
 
 
 
 

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