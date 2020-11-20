Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde Faz- 3 çalışmalarına 15 Eylül'de başlanan, Çin'de geliştirilmiş Covid- 19 aşısı, ilkin gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Çalışmaların devamı için bu sabah sizlerden gönüllü aradığımızı duyurduk. Gün bitmeden 20 bin başvuru aldık. 83 milyon adına binlerce teşekkür" ifadelerini kullandı.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Bakan Koca duyurdu: 20 bin gönüllü başvurdu
Bakan Koca duyurdu: 20 bin gönüllü başvurdu
DHA | 20 Kasım 2020 Cuma - 23:54 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 23:54