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Bakan Koca duyurdu: 20 bin gönüllü başvurdu

DHA |  20 Kasım 2020 Cuma - 23:54 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 23:54

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de geliştirilen aşının denemeleri için 20 bin gönüllünün başvuru yaptığını belirterek, vatandaşlara teşekkür etti.


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde Faz- 3 çalışmalarına 15 Eylül'de başlanan, Çin'de geliştirilmiş Covid- 19 aşısı, ilkin gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Çalışmaların devamı için bu sabah sizlerden gönüllü aradığımızı duyurduk. Gün bitmeden 20 bin başvuru aldık. 83 milyon adına binlerce teşekkür" ifadelerini kullandı. 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin
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