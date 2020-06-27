Bakan Koca duyurdu: 2 haftada 1000'in altına inebiliriz
27 Haziran 2020 Cumartesi - 20:16 | Son Güncelleme : 27 06 2020 - 20:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1372 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 195 bin 883 , can kaybı 5 bin 82 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1000'in altına inebiliriz.Son 14 günde tanı konanların yüzde 5,68'i 17 yaş ve altından. Yüzde 63'ü 25-45 yaş grubundan." dedi.
Türkiye'de son 24 saatte 1372 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 195 bin 883 , can kaybı 5 bin 82 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1000'in altına inebiliriz.
Son 14 günde tanı konanların yüzde 5,68'i 17 yaş ve altından. Yüzde 63'ü 25-45 yaş grubundan." dedi.