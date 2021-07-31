Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Aşıda 30 Temmuz: dün 1 milyon 410 bin 562 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 331 bin 616. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 890 bin 173. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 188 bin 773. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 253 bin 444'e indi" dedi.
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Bakan Koca: Dün 1 milyon 410 bin doz aşı uygulandı
DHA | 31 Temmuz 2021 Cumartesi - 16:06 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 16:06