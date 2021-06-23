Bakan Koca, 'Delta varyantı artmaya başladı' dedi ve o illeri duyurdu

Koronavirüs küresel salgını beraberinde birçok zorluğu getirdi. Bu durumu 4 bölüm halinde ele alabiliriz. Salgın hastalık ülkemize ulaşmada önce ilk dönemi, yani salgına hazırlık, karantina ve önlemlerin neler olabileceğiyle ilgili dönemdi.

Bu aşamada aldığımız tedbirler 3 ay kazandırdı bize. İkinci bölüm ise tanımadığımız bu düşmandan nasıl korunacağımızı öğrenmekle uğraşma dönemiydi.

Bu dönemde salgın yönetimi ve çalışma rehberleriyle salgın döneminde kontrollü sosyal hayatın nasıl olabileceğine odaklandık. Bu dönemde dijital altyapımız çok hızlı sonuç almamızı sağladı.

Dördüncü bölüm ise aşılama programımızın başladığı, salgının gerileyip insanlığın ve bilimin kazanmaya başladığı aşama. Şu an bu aşamadayız ve salgının kısa sürede biteceğine inancım tam.

50 BİN İNSANIMIZI KAYBETTİK

Sizlere üçüncü bölümde yaşadıklarımızın sonuçlarında bazı örnekler vereceğim. Salgın süresince salgından yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik. Salgın sebebiyle ertelenen sağlık hizmetleri sebebiyle yaşadığımız kayıp ise bundan çok daha büyük.

Örneğin, kalp krizi teşhisleri salgın döneminde yüzde 56 azalmasına rağmen kalp krizine bağlı ölümler yüzde 10’dan fazla artış gösterdi.

Bu durumun temel sebebi salgın döneminde sağlı hizmetine ulaşımın yavaşlaması ya da salgın dışındaki sebeplerden hastanelere gitmekten imtina edilmesidir.

"DÜNYADA MEVCUT ÖLÜMLERİN 3-4 KATI DAHA KAYIP BEKLENİYOR"

Gelecek üç yıl boyunca hastalığı geçirmiş kişilerde ne tür yan rahatsızlıklar çıkacağı tespit edilemese de mevcut ölümlerin üç dört katı kadar daha kayıp beklendiği belirtilmektedir. Bizim yaptığımız değerlendirmelerde hastalığı geçirdikten ve tamamen iyileştikten 45 gün sonrasında yaşanan ölüm olaylarında özellikle 65 yaş üzeri grupta vefat sayılarının iki kattan fazla arttığını tespit ettik. Öyle görünüyor ki gelecek üç yıl bu hasarı tespit etmekle geçecek.

Aşılarımızın ise hastalık hasarı nedeniyle gerçekleşen ölümleri önlediğini de gözlemliyoruz. Aşılanarak salgın günlerini aşacağımız görünüyor. Bİldiğiniz gibi dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yönetiyoruz.

18 YAŞINI DOLDURMUŞ VATANDAŞLAR CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN AŞI RANDEVUSU ALABİLECEK Bir gazetecinin sorduğu soruya yanıt veren Bakan Koca,"Bugünden söyleyebilirim, cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Yani cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak. Bizim hedefimiz 18 yaş üstü aşılanabilir olma durumu 55 milyona yakın vatandaşımız olduğunu. Kurban Bayramına kadar en az yüzde 70'ini en az bir doz aşılanmasını sağlamak istiyoruz. Vatandaşlarımızın erken dönemde aşılarını olmalarını özellikle rica ediyorum. Bu yazı daha rahat geçirmek, bayramı bayram gibi geçirmek için gayretlerimiz olmalıdır" DELTA VARYANTI Delta Plus ile ilgili ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar adı konan 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. İllerdeki dağıtımı artmaya başladı. Yoğunluk olarak İstanbul 'da görüldü. 134 vakanın 82'si İstanbul'da, Düzce'de 18, Van 'da 8, Ankara 'da 4, İzmir 'de 3, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü.Ülkede çok ciddi bir oranın olmadığını biliyoruz her geçen gün bunun artabileceğinden endişe ediyoruz. Aşıların bu varyanta da etkili olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki süreçte 18 yaşa kadar indirdiğimiz bu dönemde muhtemel 6 haftalık süreyi daha da erkene çekebiliriz. Önümüzdeki haftalar bunu netleştirmiş oluruz.