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Bakan Koca'dan yürekleri ısıtan paylaşım!

31 Ekim 2021 Pazar - 18:05 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 18:05

Sağlık Bakanı Fatrettin Koca, twitter hesabından yavrulayan köpeği Sultan'la videosunu paylaştı.


Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sultan'ın 7 yavru dünyaya getirdiğini belirtti.

Paylaşımdaki videoda, Koca'nın Sultan'ı sevdiği anlar ile yavruların beslendiği görüntüler yer aldı. Koca, yavruların isimlerini büyüdüklerinde koyacağını kaydetti.

Bakan Koca, paylaşımında “Köpeğimiz Sultan, dünyaya getirdiği yedi yavruyla hayatımızı bereketlendirdi. Görenler, analı babalı büyüsünler :) dedi. Birazcık büyüsünler isimlerini koyacağız. Diğer köpeğimiz, heyecandan mıdır, şimdilik olayın farkında değil.” İfadelerini kullandı.

 

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