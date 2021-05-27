Bakan Koca'dan yerli aşı müjdesi! 'Son aşamaya geldik'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim." dedi. Öte yandan Koca, "(Kovid-19 aşısı) Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor." açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden son dakika açıklamasında bulundu.

Koca, "Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri Faz 3 aşamasına gelmiştir.

En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim." dedi.

BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Öte yandan Bakan Koca, "(Kovid-19 aşısı) Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor." açıklamasını yaptı.