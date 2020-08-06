Bakan Koca'dan yanıt geldi! 'Bu asılsız iddiaların sahipleri...'
06 Ağustos 2020 Perşembe - 10:09 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 10:15
Bakan Koca son dakika yaptığı açıklamada, "COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, Twitter
hesabından açıklamada bulundu. Koca, "COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur.
İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur." ifadelerini kullandı.