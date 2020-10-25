Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayılarının ülke genelinin yüzde 40'ına ulaştığı İstanbul'da ikinci günümüz. İkinci toplantıyı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yaptık. Riske karşı gücümüzü takviye ediyoruz. 3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. Salgına karşı organize olalım" ifadelerini kullandı.
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- Bakan Koca'dan uyarı: Salgına karşı organize olalım
Bakan Koca'dan uyarı: Salgına karşı organize olalım
25 Ekim 2020 Pazar - 22:26 | Son Güncelleme : 25 10 2020 - 22:26