Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak." ifadelerini kullandı.
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- Bakan Koca uyardı: 21 Eylül'de vakalar azalmış olsun
Bakan Koca uyardı: 21 Eylül'de vakalar azalmış olsun
14 Ağustos 2020 Cuma - 10:44 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 10:47