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Bakan Koca'dan toplu taşıma uyarısı: Risk altındasınız

07 Temmuz 2020 Salı - 23:47 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 23:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden corona virüs'e karşı uyarmaya devam ediyor.


Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Mesafenin korunamadığı kapalı alanlar, virüsün fırsat bulduğu alanlardır. Maskenizi muntazam şekilde takmış olsanız bile, fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarında risk altındasınız. Binmeyin; binmişseniz, fazladan yolcu alan sürücüleri salgınla mücadelemiz adına uyarın.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya
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