Bakan Koca'dan tam kapanma açıklaması!

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ülke genelinde sıkılaştırılmış önlemler devam ediyor. İllerimizin durumunu yerinde değerlendirmek için geçen gün Antalya ’daydık bugün de Edirne ’deyiz. Edirne’deki durumu destek talep edilen hususları değerlendirme fırsatı olduk. Yerel yöneticilerle beraber Trakya bölgesindeki 4 ilimizi ele alacağız. Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ 'ı da değerlendireceğiz.

ASILSIZ VE İYİ NİYETLİ OLMAYAN YAKLAŞIMLAR

Ülkemizde son zamanlardaki vaka sayısı artışı dolayısı ile kapanma dönemine girdik. Tam kapanma ile hızlı düşüşü sağlayacağımızı düşünüyorum. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz. Vaka sayısındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı yaklaşımlar görüyoruz. Testler semptom gösteren ya da temaslı kişilere yapılmaktadır.

Kısıtlamalar ile temasın azaldığı görüyoruz. Tüm Türkiye’de hastaneye başvuranların sayısı yarı yarıya düşmüştür.

Düşüş hızını artırmak için tam kapanma zaruret haline geldi. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının azaldığı bir bayram yaşamak istiyoruz. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz. Hedefimiz hasta yükünü azaltmak.

Edirne’de her biri üç kişiden oluşan filyasyon ekip sayısı 98. Edirne’de vaka sayısı yüzde 50 azaldı. 65 yaş üstü aşılama sayısı yüzde 88.