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Bakan Koca'dan, 'Survivor' paylaşımı

DHA |  18 Temmuz 2020 Cumartesi - 0:06 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 0:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Survivor 2020 finaline ilişkin, "Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" dedi.


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Survivor 2020 final programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" ifadelerini kullandı. 
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Survivor 2020
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