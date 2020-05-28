Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıkamada, "Bugünlerde adımlarımızı ölçerek atalım. Risk, devam ediyor. Sosyal mesafeyi 1,5 metrede tutmak için dikkatli olalım, maskeyi kuralına uygun şekilde takalım. Maske ve sosyal mesafe, iki tedbir birlikteyken tam tedbirdir. Riskin nereden geleceği hiç belli olmaz. Maskeyle yetinmeyelim" ifadesini kullandı.
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- Bakan Koca'dan 'sosyal mesafe ve maske' uyarısı
Bakan Koca'dan 'sosyal mesafe ve maske' uyarısı
DHA | 28 Mayıs 2020 Perşembe - 13:30 | Son Güncelleme : 28 05 2020 - 13:30