Bakan Koca'dan son dakika Kurban Bayramı açıklaması!

Corona virüs Bilim Kurulu, yeni tip corona virüs ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası açıklama yaparak Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? sorusuna yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Koca, 'Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?' sorusuna şu cevabı verdi:

Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'yla ilgili bir kısıtlama gündeme gelmedi. Ama 1 aydan fazla bir zaman var. Önümüzdeki süreçte salgının seyri bu dönem için belirleyici olacak. Önümüzdeki dönemde Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini, herhangi bir kısıtlama olabileceğini şimdiden söylemem zor. Ama büyük oranda Ramazan'da olduğu gibi olmayacağı kanaatindeyim.