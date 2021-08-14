Bakan Koca'dan son dakika koranavirüs açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüs aşılamasındaki son durumu paylaştı. Bakan Koca ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 18.313.689’a indiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüs aşılamasındaki son durumu paylaştı. Bakan Koca ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 18.313.689’a indiğini duyurdu.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

AŞIDA 13 AĞUSTOS: Dün 1 Milyon 145 Bin 321 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384.945. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602.251. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158.125. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18.313.689’a indi.