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Bakan Koca'dan son dakika İstanbul açıklaması: 1 ayda 10 kat arttı

09 Nisan 2021 Cuma - 20:50 | Son Güncelleme : 09 04 2021 - 21:00

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’da mart başına göre vaka sayılarının yaklaşık 10 kat arttığını söyledi. Türkiye'deki vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da.


Sağlık bakanı Fahrettin Koca son koronavirüs tablosuyla ilgili İstanbul'la uyarısında bulundu.Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:
 
İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40’ı İstabul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz.
 
 
Tespit edilen vakaların %85’ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli.
 

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