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Bakan Koca'dan son dakika Biontech açıklaması!

DHA |  31 Temmuz 2021 Cumartesi - 17:48 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 18:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica etti. Koca, Sinovac'ta aksama olmadığını söyledi.


Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Merhaba. Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok." dedi.

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