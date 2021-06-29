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Bakan Koca'dan son dakika aşı paylaşımı!

29 Haziran 2021 Salı - 0:04 | Son Güncelleme : 29 06 2021 - 0:12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından 1 milyonuncu doz aşıyla ilgili paylaşım yaptı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 1 milyonuncu doz aşıyla ilgili paylaşım yaptı.
 
 
Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: BUGÜN 1 MİLYONUNCU DOZ AŞI, 21.04’te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Aşıyı uygulayan arkadaşımız Hemşire Esma Alay, tüm çalışma arkadaşlarımız gibi herkesi aşıya bekliyoruz diyor. “Bütün ülke aşılanırsa, bu virüsten kurtuluruz.”

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