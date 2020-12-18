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Bakan Koca'dan son dakika aşı açıklaması! İddiaları yalanladı

18 Aralık 2020 Cuma - 22:17 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 22:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete’de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkında yayılan asılsız iddialarından ardından açıklama yaptı.


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, ''Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkında asılsız bilgiler yayıldığı görülmüştür. Bu özellikle yerli aşı adaylarımız ve ülkemizde kullanılacak tüm aşılar için yapılmış bir düzenlemedir.'' ifadelerini kullandı.
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Resmi Gazete
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