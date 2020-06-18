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Bakan Koca'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması!

18 Haziran 2020 Perşembe - 13:05 | Son Güncelleme : 18 06 2020 - 13:28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hafta sonu yapılacak olan sınavlarla ilgili konuşarak, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler." dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi  sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı günlerde gidiş ve  dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için sınırlı sokağa çıkma yasağı talimatı  verdiğini bildirdi. 
 
Bakan Koca, Twitter hesabından 20 Haziran'da düzenlenecek LGS  kapsamındaki merkezi sınavlar ile 27-28 Haziran'daki YKS'ye ilişkin açıklama yaparak "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda  Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda  yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir  sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler." dedi.
 

Dün yaptığı açıklamada Bakan Koca, hem LGS hem YKS ile ilgili sınavın olabildiğince güvenilir yapılması şeklinde Bilim Kurulunun bir yaklaşımı ve önerisi bulunduğunu aktarmıştı. "Güvenli yapılması için her türlü tedbirlerin alınması noktasında hem rehber yayımlandı hem ilgili birimlere hangi tedbirlerin alınması gerektiği de hatırlatılmış oldu. Bugün için ilave olarak şunu söyleyebilirim. Her iki sınav için Bilim Kurulunun, özellikle sınava giriş ve çıkış saatleri olmak üzere bu sınava daha güvenilir bir şekilde gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınması, gerektiğinde sokağa çıkma dahil olmak üzere, o saatlerle ilgili bir önerisi oldu. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza bu öneriyi paylaştım. Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ve bu anlamda her iki sınavın giriş ve çıkışlarının güvenli bir şekilde yapılması yönünde, uygulamanın yapılmasının talimatını vermiş oldular. Bununla ilgili uygulamayı da nasıl olması, hangi saatler arasında olması gerektiğiyle ilgili öğrencinin yanında en fazla iki kişi olmak kaydıyla İçişleri Bakanlığımız zannediyorum bugün açıklama yapmış olurlar."

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