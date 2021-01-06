Bakan Koca'dan SMA hastaları ile ilgili açıklama

Uzun süredir gündemde olan SMA hastaları ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. "SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir." diyen Bakan Koca konun mali değil insani olduğuna vurgu yağtı.

SMA'lı çocukar için yapılan kampanya ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Koca, uygun görülen hatalara, uygun görülen tedavilerin uygulandığı söyledi.