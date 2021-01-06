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Bakan Koca'dan SMA hastaları ile ilgili açıklama

06 Ocak 2021 Çarşamba - 10:23 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 10:34

Uzun süredir gündemde olan SMA hastaları ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. "SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir." diyen Bakan Koca konun mali değil insani olduğuna vurgu yağtı.


SMA'lı çocukar için yapılan kampanya ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Koca, uygun görülen hatalara, uygun görülen tedavilerin uygulandığı söyledi. 
 
Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;
 
SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir.
 

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